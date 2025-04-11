Актуальное интервью | Игорь Бузовский

https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f014e2a-1702-4eae-89dc-717d8e2e02c0/conversions/a93d401a-a35f-45ff-b02a-9bd7f4619127-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f014e2a-1702-4eae-89dc-717d8e2e02c0/conversions/a93d401a-a35f-45ff-b02a-9bd7f4619127-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f014e2a-1702-4eae-89dc-717d8e2e02c0/conversions/a93d401a-a35f-45ff-b02a-9bd7f4619127-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f014e2a-1702-4eae-89dc-717d8e2e02c0/conversions/a93d401a-a35f-45ff-b02a-9bd7f4619127-xl-___webp_1920.webp 1920w news.by В условиях актуальных политических и управленческих изменений в Республике Беларусь особое внимание уделяется перераспределению полномочий и повышению ответственности региональных чиновников. Президент Беларуси обозначил необходимость реформирования системы подготовки управленцев, в частности - Академии управления. В интервью обсуждаются ключевые аспекты этих изменений, включая подходы к обучению, цифровизацию, кадровый резерв и формирование элит.