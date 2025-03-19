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Актуальное интервью | Игорь Мороз
19.03.2025
Как указ об усилении роли председателей исполкомов базового уровня влияет на развитие регионов и улучшение качества жизни граждан? Об этом расскажет Игорь Мороз, председатель Оршанского райисполкома. В Оршанском районе уже начата работа по улучшению въездных зон, парков и улиц. Указ также способствует укреплению исполнительской дисциплины и кадровых полномочий, что особенно важно для взаимодействия с частным бизнесом.
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Актуальное интервью | Игорь Мороз
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