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Актуальное интервью | Игорь Мороз

19.03.2025

Как указ об усилении роли председателей исполкомов базового уровня влияет на развитие регионов и улучшение качества жизни граждан? Об этом расскажет Игорь Мороз, председатель Оршанского райисполкома. В Оршанском районе уже начата работа по улучшению въездных зон, парков и улиц. Указ также способствует укреплению исполнительской дисциплины и кадровых полномочий, что особенно важно для взаимодействия с частным бизнесом.

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Актуальное интервью | Игорь Мороз

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