Актуальное интервью | Игуменья Гавриила 06.01.2025

"Нет сильнее оружия, чем Господь". О напряженной ситуации в Украине, президентских выборах в Беларуси и взаимосвязи веры и политики поделилась своим мнением в "Актуальном интервью" настоятельница Гродненского Свято-Рождество-Богородичного женского монастыря Игуменья Гавриила. 🔺 Что сегодня нужно сделать белорусам для того, чтобы сохранить свои традиции, свои ценности и веру? 🔺 Как проходило ВНС в 1996 году? 🔺 Как разрешить конфликт в Украине? Смотрите "Актуальное интервью"!