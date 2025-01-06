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Актуальное интервью | Игуменья Гавриила
06.01.2025
"Нет сильнее оружия, чем Господь". О напряженной ситуации в Украине, президентских выборах в Беларуси и взаимосвязи веры и политики поделилась своим мнением в "Актуальном интервью" настоятельница Гродненского Свято-Рождество-Богородичного женского монастыря Игуменья Гавриила. 🔺 Что сегодня нужно сделать белорусам для того, чтобы сохранить свои традиции, свои ценности и веру? 🔺 Как проходило ВНС в 1996 году? 🔺 Как разрешить конфликт в Украине? Смотрите "Актуальное интервью"!
Выпуски
20 видео
Актуальное интервью | Игуменья Гавриила06.01.2025
Актуальное интервью | Ирина Гагарина06.01.2025
Актуальное интервью | Наталья Карчевская04.01.2025
Актуальное интервью | Роман Самуль03.01.2025
Актуальное интервью | Главный Дед Мороз Беларуси | Владимир Радивилов03.01.2025
Актуальное интервью | Ольга Шпилевская01.01.2025
Актуальное интервью | Александр Егоров01.01.2025
Актуальное интервью | Роман Головченко31.12.2024
Актуальное интервью | Наталья Павлюченко31.12.2024
Актуальное интервью | Вадим Елфимов30.12.2024
Актуальное интервью | Юрий Золотарев30.12.2024
Актуальное интервью | Юрий Воскресенский29.12.2024
Актуальное интервью | Александр Маркевич27.12.2024
Актуальное интервью | Андрей Гаев26.12.2024
Актуальное интервью | Андрей Кривошеев26.12.2024
Актуальное интервью | Олег Рыженков25.12.2024
Актуальное интервью | Тимур Жаксылыков23.12.2024
Актуальное интервью | Татьяна Лугина23.12.2024
Актуальное интервью | Дмитрий Матусевич23.12.2024
Актуальное интервью | Иван Эйсмонт22.12.2024