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Актуальное интервью | Инна Гаврильчик

16.03.2025

Беларусь и Россия разрабатывает единые правила по защите прав потребителей. Об этом рассказала Инна Гаврильчик, начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси. - Как интернет-площадки будут оказывать содействие в отстаивании прав потребителей? - Насколько увеличивается количество обращений потребителей? - Сколько в Беларуси интернет-магазинов?

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Актуальное интервью | Инна Гаврильчик

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