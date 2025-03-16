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Актуальное интервью | Инна Гаврильчик
16.03.2025
Беларусь и Россия разрабатывает единые правила по защите прав потребителей. Об этом рассказала Инна Гаврильчик, начальник управления Министерства антимонопольного регулирования и торговли Беларуси. - Как интернет-площадки будут оказывать содействие в отстаивании прав потребителей? - Насколько увеличивается количество обращений потребителей? - Сколько в Беларуси интернет-магазинов?
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Актуальное интервью | Инна Гаврильчик
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