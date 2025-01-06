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Актуальное интервью | Ирина Гагарина
06.01.2025
Патриоты страны делают все, чтобы сохранить нашу историческую память! Об это рассказала пресс-секретарь РОО "Патриоты Беларуси" Ирина Гагарина. ▪️ Как проходит республиканский турнир "Время Первых"? ▪️ Патриотизм в формате открытого диалога. ▪️ Как воспитывают современную молодежь? Все подробности смотрите в новом выпуске проекта "Актуальное интервью"!
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20 видео
Актуальное интервью | Ирина Гагарина06.01.2025
Актуальное интервью | Игуменья Гавриила06.01.2025
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Актуальное интервью | Главный Дед Мороз Беларуси | Владимир Радивилов03.01.2025
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Актуальное интервью | Наталья Павлюченко31.12.2024
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Актуальное интервью | Юрий Воскресенский29.12.2024
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Актуальное интервью | Иван Эйсмонт22.12.2024