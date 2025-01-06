Актуальное интервью | Ирина Гагарина 06.01.2025

Патриоты страны делают все, чтобы сохранить нашу историческую память! Об это рассказала пресс-секретарь РОО "Патриоты Беларуси" Ирина Гагарина. ▪️ Как проходит республиканский турнир "Время Первых"? ▪️ Патриотизм в формате открытого диалога. ▪️ Как воспитывают современную молодежь? Все подробности смотрите в новом выпуске проекта "Актуальное интервью"!