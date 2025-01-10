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Актуальное интервью | Ирина Курочкина

10.01.2025

Премия "Белорусский спортивный Олимп" - ещё один стимул для того, чтобы покорять новые вершины. В новом выпуске проекта "Актуальное интервью" Ирина Курочкина серебряный призер Олимпийских игр по борьбе. О сложностях профессионального спорта, повреждениях и победах - смотрите прямо сейчас.

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Актуальное интервью | Ирина Курочкина