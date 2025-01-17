Актуальное интервью | Ирина Лашук 17.01.2025

Культурное и экономическое сотрудничество между Беларусью и Сербией: ключевые выводы исследования Центр социально-гуманитарных исследований БГЭУ представил результаты международного исследования, которое выявило позитивные настроения и интерес к культурному и экономическому сотрудничеству между Сербией и Беларусью. - Какие ключевые выводы были сделаны о восприятии сербов белорусами и наоборот? - Основные сферы сотрудничества, которые видят респонденты - Какие методы исследования использовались для получения данных, и как они повлияли на результаты? Об этом в "Актуальном интервью" рассказала Ирина Лашук, руководитель Центра социально-гуманитарных исследований БГЭУ.