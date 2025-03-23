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Актуальное интервью | Иван Стародубцев

23.03.2025

Турцию штормит. Кому выгодно политизировать арест мэра Стамбула? Актуальное интервью В новом выпуске проекта "Актуальное интервью" о политической ситуации в Турции мы поговорили с Иваном Стародубцевым - политологом, автором телеграм-канала "Турция - это" (Анкара). Смотрите так же: - Вопросы от избирателей властям Турции. - Главный противник Эрдогана - не оппозиция, а экономика. - Разыграет ли Запад политическую карту?

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Актуальное интервью | Иван Стародубцев

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