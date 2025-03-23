3.66 BYN
3.13 BYN
3.39 BYN
Актуальное интервью | Иван Стародубцев
23.03.2025
Турцию штормит. Кому выгодно политизировать арест мэра Стамбула? Актуальное интервью В новом выпуске проекта "Актуальное интервью" о политической ситуации в Турции мы поговорили с Иваном Стародубцевым - политологом, автором телеграм-канала "Турция - это" (Анкара). Смотрите так же: - Вопросы от избирателей властям Турции. - Главный противник Эрдогана - не оппозиция, а экономика. - Разыграет ли Запад политическую карту?
Выпуски
20 видео
Актуальное интервью | Иван Стародубцев23.03.2025
Актуальное интервью | Глеб Лапицкий21.03.2025
Актуальное интервью | Дмитрий Aлeйников21.03.2025
Актуальное интервью | Эрбол Султанбаев21.03.2025
Актуальное интервью | Александр Вольфович21.03.2025
Актуальное интервью | Петр Миклашевич20.03.2025
Актуальное интервью | Игорь Мороз19.03.2025
Актуальное интервью | Алеся Корсак18.03.2025
Актуальное интервью | Денис Мороз18.03.2025
Актуальное интервью | Анна Кононова17.03.2025
Актуальное интервью | Александр Червяков17.03.2025
Актуальное интервью | Константин Придыбайло17.03.2025
Актуальное интервью | Михаил Хазин16.03.2025
Актуальное интервью | Олег Рой16.03.2025
Актуальное интервью | Владимир Креч16.03.2025
Актуальное интервью | Инна Гаврильчик16.03.2025
Актуальное интервью | Сергей Михеев15.03.2025
Актуальное интервью | Алексей Варламов14.03.2025
Актуальное интервью | Николай Карпенков14.03.2025
Актуальное интервью | Михаил Делягин14.03.2025
Актуальное интервью | Иван Стародубцев
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8184a1be-e18e-4a5a-9660-6787a0f77424/conversions/5ef738aa-f173-46ed-a614-453559285662-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8184a1be-e18e-4a5a-9660-6787a0f77424/conversions/5ef738aa-f173-46ed-a614-453559285662-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8184a1be-e18e-4a5a-9660-6787a0f77424/conversions/5ef738aa-f173-46ed-a614-453559285662-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8184a1be-e18e-4a5a-9660-6787a0f77424/conversions/5ef738aa-f173-46ed-a614-453559285662-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byТурцию штормит. Кому выгодно политизировать арест мэра Стамбула? Актуальное интервью В новом выпуске проекта "Актуальное интервью" о политической ситуации в Турции мы поговорили с Иваном Стародубцевым - политологом, автором телеграм-канала "Турция - это" (Анкара). Смотрите так же: - Вопросы от избирателей властям Турции. - Главный противник Эрдогана - не оппозиция, а экономика. - Разыграет ли Запад политическую карту?