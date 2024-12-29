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Актуальное интервью | Юрий Воскресенский
29.12.2024
О политическом поле в Беларуси мы поговорили с Юрием Воскресенским в новом выпуске проекта "Актуальное интервью". ▪️ 2020 год стал прививкой от фейков. ▪️ Что происходило в СИЗО КГБ? ▪️ Какие изменения в Конституцию предлагал Воскресенский?
Выпуски
20 видео
Актуальное интервью | Юрий Воскресенский29.12.2024
Актуальное интервью | Александр Маркевич27.12.2024
Актуальное интервью | Андрей Гаев26.12.2024
Актуальное интервью | Андрей Кривошеев26.12.2024
Актуальное интервью | Олег Рыженков25.12.2024
Актуальное интервью | Юлия Абухович25.12.2024
Актуальное интервью | Тимур Жаксылыков23.12.2024
Актуальное интервью | Татьяна Лугина23.12.2024
Актуальное интервью | Дмитрий Матусевич23.12.2024
Актуальное интервью | Иван Эйсмонт22.12.2024
Актуальное интервью | Валентин Татарицкий22.12.2024
Актуальное интервью | Олег Дьяченко21.12.2024
Актуальное интервью | Руслан Шкодин20.12.2024
Актуальное интервью | Кшиштоф Толвински19.12.2024
Актуальное интервью | Егором Олиферко19.12.2024
Актуальное интервью | Ольга Демичева18.12.2024
Актуальное интервью | Игорь Голуб18.12.2024
Актуальное интервью | Бэй Вэньли17.12.2024
Актуальное интервью | Людмила Саенкова17.12.2024
Актуальное интервью | Геннадий Трубило16.12.2024