Актуальное интервью | Юрий Воскресенский 29.12.2024

О политическом поле в Беларуси мы поговорили с Юрием Воскресенским в новом выпуске проекта "Актуальное интервью". ▪️ 2020 год стал прививкой от фейков. ▪️ Что происходило в СИЗО КГБ? ▪️ Какие изменения в Конституцию предлагал Воскресенский?