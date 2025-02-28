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Актуальное интервью | Кирилл Данилькевич

28.02.2025

Беглые едут домой! Вернулся в Беларусь по решению Комиссии. Дорога домой: как Комиссия помогает "беглым" белорусам вернуться на Родину. Белорусы, которые покинули страну в 2020-м, продолжают возвращаться, в том числе и при содействии Комиссии по рассмотрению обращений граждан по вопросам совершения ими правонарушений. Как заявил генеральный прокурор страны, сейчас люди, пересмотрев свои взгляды, хотят быть чистыми перед законом и иметь возможность в любое время и без препятствий приехать в Беларусь, поэтому обращаются в Комиссию. Один из таких примеров - Кирилл Данилькевич. Что его заставило передумать и как он теперь отзывается о змагарах?

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Актуальное интервью | Кирилл Данилькевич

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