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Актуальное интервью | Кирилл Коротеев
14.02.2025
Какие ключевые достижения индустриального парка "Великий Камень" были отмечены в 2024 году? Об этом в "Актуальном интервью" рассказал первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев. - Какова текущая численность резидентов и их вклад в экономику региона? - Какие новые проекты планируются на 2025 год, и как они повлияют на развитие парка? - Какие меры предпринимаются для привлечения иностранного капитала, особенно из Китая?
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Актуальное интервью | Кирилл Коротеев
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