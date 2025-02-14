Какие ключевые достижения индустриального парка "Великий Камень" были отмечены в 2024 году? Об этом в "Актуальном интервью" рассказал первый заместитель генерального директора СЗАО "Компания по развитию индустриального парка" Кирилл Коротеев. - Какова текущая численность резидентов и их вклад в экономику региона? - Какие новые проекты планируются на 2025 год, и как они повлияют на развитие парка? - Какие меры предпринимаются для привлечения иностранного капитала, особенно из Китая?

Актуальное интервью | Кирилл Коротеев

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