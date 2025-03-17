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Актуальное интервью | Константин Придыбайло

17.03.2025

Какова природа информационной войны и когда она началась? Какие угрозы она несёт для культурного кода России и Беларуси? Об этом поговорили с Константином Придыбайло, специальным корреспондентом телеканала RT. - Можем ли мы противостоять западным стереотипам и отстаивать свою идентичность? - Как искусственный интеллект может стать инструментом в информационной войне? - Насколько эффективно Беларусь и Россия защищают свой информационный суверенитет?

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Актуальное интервью | Константин Придыбайло

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