Какова природа информационной войны и когда она началась? Какие угрозы она несёт для культурного кода России и Беларуси? Об этом поговорили с Константином Придыбайло, специальным корреспондентом телеканала RT. - Можем ли мы противостоять западным стереотипам и отстаивать свою идентичность? - Как искусственный интеллект может стать инструментом в информационной войне? - Насколько эффективно Беларусь и Россия защищают свой информационный суверенитет?

Актуальное интервью | Константин Придыбайло

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