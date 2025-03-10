1 апреля весь бизнес страны должен заменить кассовое оборудование. - Как будет выглядеть бизнес и отчётность. Что рынок и все его участники получат в итоге? - Есть ли какая-то обратная связь, каналы помощи, которыми можно пользоваться, особенно в это напряжённое переходное время? - Если заменить кассовое оборудование успевают не все, это может стать проблемой для бизнеса? Об этом и не только рассказала Шибко Лариса, начальник главного управления Министерства по налогам и сборам Беларуси.

Актуальное интервью | Лариса Шибко

https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/818e1b42-3c20-43df-a44d-959bcfb5d28b/conversions/ace6a95a-2fa8-4305-bebd-ef49bb959320-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/818e1b42-3c20-43df-a44d-959bcfb5d28b/conversions/ace6a95a-2fa8-4305-bebd-ef49bb959320-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/818e1b42-3c20-43df-a44d-959bcfb5d28b/conversions/ace6a95a-2fa8-4305-bebd-ef49bb959320-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/818e1b42-3c20-43df-a44d-959bcfb5d28b/conversions/ace6a95a-2fa8-4305-bebd-ef49bb959320-xl-___webp_1920.webp 1920w news.by 1 апреля весь бизнес страны должен заменить кассовое оборудование. - Как будет выглядеть бизнес и отчётность. Что рынок и все его участники получат в итоге? - Есть ли какая-то обратная связь, каналы помощи, которыми можно пользоваться, особенно в это напряжённое переходное время? - Если заменить кассовое оборудование успевают не все, это может стать проблемой для бизнеса? Об этом и не только рассказала Шибко Лариса, начальник главного управления Министерства по налогам и сборам Беларуси.