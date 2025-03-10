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Актуальное интервью | Лариса Шибко

10.03.2025

1 апреля весь бизнес страны должен заменить кассовое оборудование. - Как будет выглядеть бизнес и отчётность. Что рынок и все его участники получат в итоге? - Есть ли какая-то обратная связь, каналы помощи, которыми можно пользоваться, особенно в это напряжённое переходное время? - Если заменить кассовое оборудование успевают не все, это может стать проблемой для бизнеса? Об этом и не только рассказала Шибко Лариса, начальник главного управления Министерства по налогам и сборам Беларуси.

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Актуальное интервью | Лариса Шибко

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