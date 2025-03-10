3.57 BYN
3.21 BYN
3.49 BYN
Актуальное интервью | Лариса Шибко
10.03.2025
1 апреля весь бизнес страны должен заменить кассовое оборудование. - Как будет выглядеть бизнес и отчётность. Что рынок и все его участники получат в итоге? - Есть ли какая-то обратная связь, каналы помощи, которыми можно пользоваться, особенно в это напряжённое переходное время? - Если заменить кассовое оборудование успевают не все, это может стать проблемой для бизнеса? Об этом и не только рассказала Шибко Лариса, начальник главного управления Министерства по налогам и сборам Беларуси.
Выпуски
20 видео
Актуальное интервью | Лариса Шибко10.03.2025
Актуальное интервью | Елена Болигатова09.03.2025
Актуальное интервью | Екатерина Богданович09.03.2025
Актуальное интервью | Ирина Костевич07.03.2025
Актуальное интервью | Наталья Кочанова07.03.2025
Актуальное интервью | Денис Мелешкин05.03.2025
Актуальное интервью | Александр Рогожник04.03.2025
Актуальное интервью | Артур Карпович04.03.2025
Актуальное интервью | Александр Рингевич04.03.2025
Актуальное интервью | Мира Тэрада04.03.2025
Актуальное интервью | Сергей Серебряков02.03.2025
Актуальное интервью | Василий Прозоров02.03.2025
Актуальное интервью | Дмитрий Морозов02.03.2025
Актуальное интервью | Алексей Жалдыбин01.03.2025
Актуальное интервью | Роман Синиченко28.02.2025
Актуальное интервью | Руслан Панкратов28.02.2025
Актуальное интервью | Владимир Привалов28.02.2025
Актуальное интервью | Павел Ткач28.02.2025
Актуальное интервью | Кирилл Данилькевич28.02.2025
Актуальное интервью | Андрей Кузнецов27.02.2025
Актуальное интервью | Лариса Шибко
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/818e1b42-3c20-43df-a44d-959bcfb5d28b/conversions/ace6a95a-2fa8-4305-bebd-ef49bb959320-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/818e1b42-3c20-43df-a44d-959bcfb5d28b/conversions/ace6a95a-2fa8-4305-bebd-ef49bb959320-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/818e1b42-3c20-43df-a44d-959bcfb5d28b/conversions/ace6a95a-2fa8-4305-bebd-ef49bb959320-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/818e1b42-3c20-43df-a44d-959bcfb5d28b/conversions/ace6a95a-2fa8-4305-bebd-ef49bb959320-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.by1 апреля весь бизнес страны должен заменить кассовое оборудование. - Как будет выглядеть бизнес и отчётность. Что рынок и все его участники получат в итоге? - Есть ли какая-то обратная связь, каналы помощи, которыми можно пользоваться, особенно в это напряжённое переходное время? - Если заменить кассовое оборудование успевают не все, это может стать проблемой для бизнеса? Об этом и не только рассказала Шибко Лариса, начальник главного управления Министерства по налогам и сборам Беларуси.