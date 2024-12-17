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Актуальное интервью | Людмила Саенкова
17.12.2024
Великолепный Век белорусского кинематографа | Платина Беларусьфильма Белорусское кино отмечает столетие! О перспективах рассказала заведующая кафедрой факультета журналистики БГУ, кинокритик Людмила Саенкова. В интервью она поделилась своим мнением о текущей электоральной кампании, отметив единство граждан и их доверие к действующему Главе государства. - Есть ли у белорусского зрителя художественный вкус? - Куда уходят кадры? Справляется ли Академия искусств? - Наше кино: время объединиться Минкультуры и Национальной киноиндустрии.
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