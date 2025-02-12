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Актуальное интервью | Максим Рыженков
12.02.2025
Об укреплении сотрудничества Беларуси и Ливана рассказал Министр иностранных дел Максим Рыженков. - Президент Ливана готов посетить Беларусь с ответным визитом? - Белорусские тракторы в помощь ливанскому сельскому хозяйству - В импорте каких продуктов с Ближнего Востока заинтересована наша страна?
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Актуальное интервью | Максим Рыженков
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