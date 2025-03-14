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Актуальное интервью | Михаил Делягин

14.03.2025

"Американцы рассматривают Украину как актив. Место, где зарабатываются бешеные деньги на человеческих органах, на полезных ископаемых, на земле и так далее" Об этом рассказал Михаил Делягин депутат Государственной думы Российской Федерации, политолог. - Атака на Москву и огромное количество дронов, с чем это связано? - Какие причины могут быть для того, чтобы Великобритании не стало? - Почему Трамп вдруг начал к нам относительно нормально относиться?

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Актуальное интервью | Михаил Делягин

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