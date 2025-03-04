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Актуальное интервью | Мира Тэрада
04.03.2025
Задержана по надуманному обвинению! Физические и моральные пытки в тюрьмах США. В новом выпуске проекта "Актуальное интервью" мы поговорили с Мирой Тэрадой - правозащитницей, жертвой судебного режима США. Мира была задержана по надуманному обвинению. Была в 11 тюрьмах Финляндии и США. Её история полна неожиданных поворотов, и она готова поделиться тем, как всё это произошло и почему она оказалась в таком положении.
Выпуски
20 видео
Актуальное интервью | Мира Тэрада04.03.2025
Актуальное интервью | Цены, ассортимент и качество: что контролирует МАРТ на потребительском рынке?04.03.2025
Актуальное интервью | Александр Рингевич04.03.2025
Актуальное интервью | Сергей Серебряков02.03.2025
Актуальное интервью | Василий Прозоров02.03.2025
Актуальное интервью | Дмитрий Морозов02.03.2025
Актуальное интервью | Алексей Жалдыбин01.03.2025
Актуальное интервью | Роман Синиченко28.02.2025
Актуальное интервью | Руслан Панкратов28.02.2025
Актуальное интервью | Владимир Привалов28.02.2025
Актуальное интервью | Павел Ткач28.02.2025
Актуальное интервью | Кирилл Данилькевич28.02.2025
Актуальное интервью | Сергей Рачков27.02.2025
Актуальное интервью | Сергей Шлычков27.02.2025
Актуальное интервью | Андрей Кузнецов27.02.2025
Актуальное интервью | Дмитрий Демидов26.02.2025
Актуальное интервью | Сергей Лукашевич25.02.2025
Актуальное интервью | Сергей Хоменко25.02.2025
Актуальное интервью | Александр Тихонов25.02.2025
Актуальное интервью | Эдикас Ягелавичюс21.02.2025
Актуальное интервью | Мира Тэрада
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