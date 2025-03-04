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Актуальное интервью | Мира Тэрада

04.03.2025

Задержана по надуманному обвинению! Физические и моральные пытки в тюрьмах США. В новом выпуске проекта "Актуальное интервью" мы поговорили с Мирой Тэрадой - правозащитницей, жертвой судебного режима США. Мира была задержана по надуманному обвинению. Была в 11 тюрьмах Финляндии и США. Её история полна неожиданных поворотов, и она готова поделиться тем, как всё это произошло и почему она оказалась в таком положении.

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Актуальное интервью | Мира Тэрада

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