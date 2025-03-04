Задержана по надуманному обвинению! Физические и моральные пытки в тюрьмах США. В новом выпуске проекта "Актуальное интервью" мы поговорили с Мирой Тэрадой - правозащитницей, жертвой судебного режима США. Мира была задержана по надуманному обвинению. Была в 11 тюрьмах Финляндии и США. Её история полна неожиданных поворотов, и она готова поделиться тем, как всё это произошло и почему она оказалась в таком положении.

Актуальное интервью | Мира Тэрада

https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e3f33ee5-a104-4e8e-beb5-e87bf6fecf8b/conversions/04263f21-da7d-4e67-a8fd-1b34fd1d5a65-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e3f33ee5-a104-4e8e-beb5-e87bf6fecf8b/conversions/04263f21-da7d-4e67-a8fd-1b34fd1d5a65-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e3f33ee5-a104-4e8e-beb5-e87bf6fecf8b/conversions/04263f21-da7d-4e67-a8fd-1b34fd1d5a65-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e3f33ee5-a104-4e8e-beb5-e87bf6fecf8b/conversions/04263f21-da7d-4e67-a8fd-1b34fd1d5a65-xl-___webp_1920.webp 1920w news.by Задержана по надуманному обвинению! Физические и моральные пытки в тюрьмах США. В новом выпуске проекта "Актуальное интервью" мы поговорили с Мирой Тэрадой - правозащитницей, жертвой судебного режима США. Мира была задержана по надуманному обвинению. Была в 11 тюрьмах Финляндии и США. Её история полна неожиданных поворотов, и она готова поделиться тем, как всё это произошло и почему она оказалась в таком положении.