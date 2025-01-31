Актуальное интервью | Насколько выбор белорусов на выборах оказался очевиден? 31.01.2025

Выбор – это не результат сегодняшнего дня. Это результат той работы, которая проводилась на протяжении практически 30 лет нашей суверенной независимой страны. Об этом рассказал Анатолий Исаченко Председатель Могилевского облисполкома. - Выборы Президента Беларуси: насколько выбор белорусов оказался очевиден? - Какие задачи ставит Президент перед губернаторами регионами? - А также о развитии Могилевской области, санкционном давлении и инвестициях.