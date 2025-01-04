Актуальное интервью | Наталья Карчевская 04.01.2025

Как искусство помогает сохранить историческую память и вызвать отклик у молодежи? Ежегодно Президент Беларуси присуждает премии "За духовное возрождение" и специальные премии деятелям культуры и искусства. В списках лауреатов оказываются самые достойные, те, кто действительно внес значительный вклад в развитие своей страны. В недавно завершившемся 2024 году награду получил Белорусский государственный университет культуры и искусств за активную деятельность по патриотическому воспитанию молодежи и реализацию проекта "Линия памяти. Код войны". Что стало источником вдохновения для создания проекта? Об этом в "Актуальном интервью" рассказала Наталья Карчевская, ректор БГУКИ.