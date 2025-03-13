Конституция - это основополагающий закон нашей жизни, закон, по которому живет общество и государство. Три года Беларусь живет по обновлённому главному закону. И тогда мы, белорусы, показали, как умеем сплотиться в принятии важнейших для страны решений. Чем уникальна белорусская Конституция? Рассказала в "Актуальном интервью" заместитель Председателя Конституционного суда Беларуси Наталья Карпович.

Актуальное интервью | Наталья Карпович

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