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Актуальное интервью | Наталья Кочанова
29.11.2024
В шаге от третьей мировой! Кочанова о ядерной безопасности и борьбе с терроризмом. Беларусь на карте мира. - Международный интерес к развитию партнерства с Беларусью. - Договоренности, достигнутые на полях межпарламентской ассамблеи СНГ. - Беларусь - Казахстан: развитие сотрудничества.
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