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Актуальное интервью | Наталья Кураш
23.02.2025
Gulfood-2025 в Дубаи: Роль Беларуси в глобальной продовольственной индустрии. Беларусь успешно представила свои достижения на выставке Gulfood-2025 в Дубаи. Директор УП "Белинтерэкспо" Наталья Кураш рассказала о ключевых целях и преимуществах участия нашей страны в международном инвестиционном конгрессе. - Как выставка помогает производителям находить новых клиентов и заключать контракты в будущем? - Как белорусский павильон демонстрирует не только продукты, но и культурное наследие Республики Беларусь? - Какие возможности открываются для белорусских компаний на Gulfood-2025 и как это событие может повлиять на инвестиционный климат в стране?
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Актуальное интервью | Наталья Кураш
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