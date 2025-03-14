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Актуальное интервью | Николай Карпенков

14.03.2025

Спецподразделения Внутренних войск | Защита атомной станции | Народное ополчение | Николай Карпенков - Почему все военнослужащие внутренних войск с пистолетами несут службу? - О работе спецподразделений внутренних войск в приграничье - Как формируется народное ополчение в Беларуси и чем они занимаются? - Взаимодействие с Военно-патриотическими клубами Об этом и не только рассказал Заместитель Министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Николай Карпенков.

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Актуальное интервью | Николай Карпенков

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