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Актуальное интервью | Николай Карпенков
14.03.2025
Спецподразделения Внутренних войск | Защита атомной станции | Народное ополчение | Николай Карпенков - Почему все военнослужащие внутренних войск с пистолетами несут службу? - О работе спецподразделений внутренних войск в приграничье - Как формируется народное ополчение в Беларуси и чем они занимаются? - Взаимодействие с Военно-патриотическими клубами Об этом и не только рассказал Заместитель Министра внутренних дел - командующий внутренними войсками Николай Карпенков.
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Актуальное интервью | Николай Карпенков
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