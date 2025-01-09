Актуальное интервью | Николай Зарубицкий 09.01.2025

В новом выпуске проекта "Актуальное интервью" мы пообщались с председателем РОО "Патриоты Беларуси" Николаем Зарубицким. - Путь к единству - Историческая память: защитить и сохранить - Самое народное движение в Беларуси - Патриотическое воспитание молодёжи