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Актуальное интервью | О Польской редакции Белорусского радио | Развитие медиа и журналистики в 2025
22.12.2024
Люди бегут из стран Балтии, они бегут из Польши, просят политического убежища здесь, потому что любое слово, не просто в поддержку Беларуси, а слово, которое призывает прислушаться друг к другу — вне закона на территории Польши. Об этом заявил Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт. 🔺Какие возможности сегодня открывает "Первый информационный" для белорусского государства и для журналистов? 🔺Какие технологии были задействованы в проекте "Время выбрало нас" и будут ли они использоваться в дальнейшем? 🔺Развитие медиа и белорусской журналистики в 2025 году. 🔥А также оценка деятельность Белорусского радио и ее польской редакции😉 Об этом и не только смотрите прямо сейчас в "Актуальном интервью"
Выпуски
20 видео
Актуальное интервью | О Польской редакции Белорусского радио | Развитие медиа и журналистики в 202522.12.2024
Актуальное интервью | Валентин Татарицкий22.12.2024
Актуальное интервью | Олег Дьяченко21.12.2024
Актуальное интервью | Руслан Шкодин20.12.2024
Актуальное интервью | Кшиштоф Толвински19.12.2024
Актуальное интервью | Егором Олиферко19.12.2024
Актуальное интервью | Ольга Демичева18.12.2024
Актуальное интервью | Игорь Голуб18.12.2024
Актуальное интервью | Бэй Вэньли17.12.2024
Актуальное интервью | Людмила Саенкова17.12.2024
Актуальное интервью | Геннадий Трубило16.12.2024
Актуальное интервью | Гоар Барсегян13.12.2024
Актуальное интервью | Валентин Семеняко12.12.2024
Актуальное интервью | Андрей Иванец12.12.2024
Актуальное интервью | Надежда Шаховская09.12.2024
Актуальное интервью | Анжелика Курчак09.12.2024
Актуальное интервью | Анастасия Мирончик-Иванова08.12.2024
Актуальное интервью | Елизавета Глушакова07.12.2024
Актуальное интервью | Сергей Рачков06.12.2024
Актуальное интервью | Валерий Гайдукевич03.12.2024