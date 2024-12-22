Актуальное интервью | О Польской редакции Белорусского радио | Развитие медиа и журналистики в 2025 22.12.2024

Люди бегут из стран Балтии, они бегут из Польши, просят политического убежища здесь, потому что любое слово, не просто в поддержку Беларуси, а слово, которое призывает прислушаться друг к другу — вне закона на территории Польши. Об этом заявил Председатель Белтелерадиокомпании Иван Эйсмонт. 🔺Какие возможности сегодня открывает "Первый информационный" для белорусского государства и для журналистов? 🔺Какие технологии были задействованы в проекте "Время выбрало нас" и будут ли они использоваться в дальнейшем? 🔺Развитие медиа и белорусской журналистики в 2025 году. 🔥А также оценка деятельность Белорусского радио и ее польской редакции😉 Об этом и не только смотрите прямо сейчас в "Актуальном интервью"