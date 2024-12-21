Актуальное интервью | Олег Дьяченко 21.12.2024

Достижения союзного государства могут быть масштабированы в рамках ШОС и БРИКС 🔺25 лет союзному государству. Чего удалось достичь? 🔺Как сотрудничество с российскими регионами повлияло сегодня на становление союзного государства? 🔺Какие задачи стоят на 2025 год в двухсторонних отношениях России и Беларуси? Об этом и не только смотрите в проекте "Актуальное интервью"