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Актуальное интервью | Олег Дьяченко
21.12.2024
Достижения союзного государства могут быть масштабированы в рамках ШОС и БРИКС 🔺25 лет союзному государству. Чего удалось достичь? 🔺Как сотрудничество с российскими регионами повлияло сегодня на становление союзного государства? 🔺Какие задачи стоят на 2025 год в двухсторонних отношениях России и Беларуси? Об этом и не только смотрите в проекте "Актуальное интервью"
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20 видео
Актуальное интервью | Олег Дьяченко21.12.2024
Актуальное интервью | Руслан Шкодин20.12.2024
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Актуальное интервью | Бэй Вэньли17.12.2024
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Актуальное интервью | Валентин Семеняко12.12.2024
Актуальное интервью | Андрей Иванец12.12.2024
Актуальное интервью | Надежда Шаховская09.12.2024
Актуальное интервью | Анжелика Курчак09.12.2024
Актуальное интервью | Анастасия Мирончик-Иванова08.12.2024
Актуальное интервью | Елизавета Глушакова07.12.2024
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Актуальное интервью | Валерий Гайдукевич03.12.2024
Актуальное интервью | Сергей Виссарионов03.12.2024
Актуальное интервью | Роман Головченко02.12.2024