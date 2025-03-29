Актуальное интервью | Олег Романов Беларусь вступает в новую пятилетку — какие приоритеты определят её развитие внутри страны и на мировой арене? В "Актуальном интервью" Олег Романов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, расскажет о работе с людьми, экономическом рывке и укреплении суверенитета в условиях глобальных вызовов.

Актуальное интервью | Олег Романов

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