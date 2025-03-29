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Актуальное интервью | Олег Романов
29.03.2025
Актуальное интервью | Олег Романов Беларусь вступает в новую пятилетку — какие приоритеты определят её развитие внутри страны и на мировой арене? В "Актуальном интервью" Олег Романов, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, расскажет о работе с людьми, экономическом рывке и укреплении суверенитета в условиях глобальных вызовов.
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Актуальное интервью | Олег Романов29.03.2025
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Актуальное интервью | Александр Пипкин28.03.2025
Актуальное интервью | Валентин Семеняко28.03.2025
Актуальное интервью | Владимир Можейко27.03.2025
Актуальное интервью | Алёна Домасевич26.03.2025
Актуальное интервью | Фарид Гаибов25.03.2025
Актуальное интервью | Сергей Медзвецкас25.03.2025
Актуальное интервью | Алексей Беляев24.03.2025
Актуальное интервью | Елена Белонович24.03.2025
Актуальное интервью | Геннадий Трубило24.03.2025
Актуальное интервью | Алексей Стук24.03.2025
Актуальное интервью | Иван Стародубцев23.03.2025
Актуальное интервью | Глеб Лапицкий21.03.2025
Актуальное интервью | Дмитрий Aлeйников21.03.2025
Актуальное интервью | Эрбол Султанбаев21.03.2025
Актуальное интервью | Александр Вольфович21.03.2025
Актуальное интервью | Петр Миклашевич20.03.2025
Актуальное интервью | Олег Романов
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