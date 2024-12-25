Актуальное интервью | Олег Рыженков 25.12.2024

Биатлон. Итоги 2024 года | Кубок Содружества заменил Кубок мира? | Олимпиада-2026 Считаю минувший год позитивным! Подчеркнул в новом выпуске проекта "Актуальное интервью" Главный тренер сборной Беларуси по биатлону Олег Рыженков. - Итоги сезона 2024 года для белорусских биатлонистов - Перспективы на мировой арене: поедут ли наши на Олимпиаду? - Антон и Динара Смольские ещё не реализовали весь потенциал?