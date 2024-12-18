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Актуальное интервью | Ольга Демичева
18.12.2024
Благотворительная помощь детям Донбасса | Справедливая помощь Доктора Лизы Гуманитарная помощь Беларуси - детям России! О перспективах рассказала президент МБОО "Справедливая помощь Доктора Лизы" Ольга Демичева. - Сотрудничество с Благотворительным Фондом Алексея Талая - Помощь детям Донбасса с посттравматическим синдромом - Запад лживо обвиняет тех, кто реально пытается помогать
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