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Актуальное интервью | Ольга Шпилевская
01.01.2024
Белорусский союз женщин расширяет границы! Об этом мы поговорили с Председателем Белорусского союза женщин Ольгой Шпилевской в новом выпуске проекта "Актуальное интервью". - Яркие проекты года с женской инициативой - Как БСЖ расширяет международные границы сотрудничества? - БРИКС: новые горизонты для бизнеса и совместных гуманитарных проектов
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20 видео
Актуальное интервью | Ольга Шпилевская01.01.2024
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