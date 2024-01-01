Актуальное интервьюСкажинемолчиВопрос номер одинРазговор у ПрезидентаИнтервью Президента Республики Беларусь

Актуальное интервью | Ольга Шпилевская

01.01.2024

Белорусский союз женщин расширяет границы! Об этом мы поговорили с Председателем Белорусского союза женщин Ольгой Шпилевской в новом выпуске проекта "Актуальное интервью". - Яркие проекты года с женской инициативой - Как БСЖ расширяет международные границы сотрудничества? - БРИКС: новые горизонты для бизнеса и совместных гуманитарных проектов

Выпуски

20 видео

Актуальное интервью | Ольга Шпилевская