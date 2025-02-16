Германия в кризисе: ФРГ нужен новый подход. Об этом в проекте "Актуальное интервью" заявил бизнесмен из Германии Оливер Кемпкенс. Украинский конфликт: почему не сработали Минские договорённости? А так же: Трамп ньюсмейкер! Американский подход к решению проблем.

Актуальное интервью | Оливер Кемпкенс

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