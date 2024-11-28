Актуальное интервью | Орешник - предупредительный выстрел в воздух? | Обстановка в Беларуси 28.11.2024

Сегодня обстановка достаточно сложная и тенденции, которые происходят вокруг нашей страны, они не рисуют радужных перспектив. Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси, генерал-майор Павел Муравейко. - Какие вокруг Беларуси формируются угрозы и как мы на них реагируем? - "Орешник" - это предупредительный выстрел в воздух?