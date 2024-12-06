Актуальное интервью | Равные права для граждан Союзного государства | Высокотехнологичная экономика 06.12.2024

Отношения Беларуси и России движутся вперед! И уже сформирована крепкая основа предметного сотрудничества. Об этом в "Актуальном интервью" рассказал Сергей Рачков, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. 🔹Союз равноправных государств: модель, которая должна удовлетворить интересы белорусов и россиян. 🔹Борьба за умы и сердца: единое культурное и гуманитарное пространство. 🔹Стратегический документ: концепция безопасности Союзного государства. Смотрите прямо сейчас!