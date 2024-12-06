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Актуальное интервью | Равные права для граждан Союзного государства | Высокотехнологичная экономика
06.12.2024
Отношения Беларуси и России движутся вперед! И уже сформирована крепкая основа предметного сотрудничества. Об этом в "Актуальном интервью" рассказал Сергей Рачков, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь. 🔹Союз равноправных государств: модель, которая должна удовлетворить интересы белорусов и россиян. 🔹Борьба за умы и сердца: единое культурное и гуманитарное пространство. 🔹Стратегический документ: концепция безопасности Союзного государства. Смотрите прямо сейчас!
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20 видео
Актуальное интервью | Равные права для граждан Союзного государства | Высокотехнологичная экономика06.12.2024
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Актуальное интервью | Союзная программа помощи детям - вторая жизнь для маленьких пациентов03.12.2024
Актуальное интервью | Как Премьер-министр Беларуси оценивает продажи | Когда вырастут зарплаты?02.12.2024
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Актуальное интервью | Наталья Кочанова29.11.2024
Актуальное интервью | Укрепление отношений с Пакистаном | Белорусские технологии на Востоке28.11.2024
Актуальное интервью | Орешник - предупредительный выстрел в воздух? | Обстановка в Беларуси28.11.2024
Актуальное интервью | Эскалация конфликта между США и Россией | Противостояние НАТО и ОДКБ28.11.2024
Актуальное интервью | Будущее белорусского футбола | Матч против сборной России28.11.2024
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Тест-система по диагностике форм микобактерий туберкулеза. Какую пользу принесла разработка?24.11.2024
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