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Актуальное интервью | Родион Мирошник

18.02.2025

Встреча России и США в Эр-Рияде| Можно ли договариваться с киевским режимом? "Впереди предстоит очень сложный переговорный период, борьба подходов, и если там будет найдено взаимопонимание, то это будет в интересах многих-многих миллионов людей на этой земле". Об этом заявил Родион Мирошник Посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима. - Почему не выполнялись Минские соглашения? - Чего ждать от переговоров России и Америки в Саудовской Аравии? - Можно ли договариваться с киевским режимом?

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Актуальное интервью | Родион Мирошник

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