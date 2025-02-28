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Актуальное интервью | Роман Синиченко
28.02.2025
Как Роман Синиченко, старший тренер мужской сборной Беларуси по биатлону готовит спортсменов к соревнованиям? Он делится своими методами, рассказывает о мотивации команды и о том, как наука помогает в тренировках. - Как в команде поддерживают дружеские отношения, но при этом остаются профессионалами? - Какие способы мотивации используются, когда нет международных соревнований? - С какими трудностями сталкиваются спортсмены во время гонок, и как тренер помогает им справиться с эмоциями?
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