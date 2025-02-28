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Актуальное интервью | Руслан Панкратов
28.02.2025
НАТО настроено на эскалацию | Переговоры о мире | Пересмотр границ Украины. Руслан Панкратов, научный сотрудник института стран СНГ (Россия) дал оценку проведению переговоров США и России на территории Турции. Смотрите в интервью: - Процесс пересмотра границ Украины запущен. - После переговоров о мире нужны действия. - Минобороны Латвии интересует количество мест в моргах в приграничье. - Прибалтика боится сближения США и России. - Окончания финансирования США стран Прибалтики приведет их к банкротству.
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Актуальное интервью | Руслан Панкратов
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