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Актуальное интервью | Руслан Шкодин
20.12.2024
Усиливаются попытки вмешательства во внутренние дела Беларуси. Об этом заявил Руслан Шкодин депутат Палаты Представителей Национального собрания Беларуси. - Какие вызовы в связи с электоральной кампанией стоят перед Республикой Беларусь? - С какой целью распространяются вбросы и дипфейки. Попытка дестабилизации общества и продвижения своих нарративов? - Для чего готовят боевиков на территории сопредельных государств?
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