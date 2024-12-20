Актуальное интервью | Руслан Шкодин 20.12.2024

Усиливаются попытки вмешательства во внутренние дела Беларуси. Об этом заявил Руслан Шкодин депутат Палаты Представителей Национального собрания Беларуси. - Какие вызовы в связи с электоральной кампанией стоят перед Республикой Беларусь? - С какой целью распространяются вбросы и дипфейки. Попытка дестабилизации общества и продвижения своих нарративов? - Для чего готовят боевиков на территории сопредельных государств?