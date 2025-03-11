В БГУ создано целое научное направление - школа биомеханики. - Как ее создали, как давно она возникла и самое важное, почему? - Как выстроена система взаимодействия с врачами? - Есть ли в школе биомеханики революционные разработки? Об этом и не только рассказал Сергей Босяков, Декан механико-математического факультета БГУ.

Актуальное интервью | Сергей Босяков

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