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Актуальное интервью | Сергей Босяков
11.03.2025
В БГУ создано целое научное направление - школа биомеханики. - Как ее создали, как давно она возникла и самое важное, почему? - Как выстроена система взаимодействия с врачами? - Есть ли в школе биомеханики революционные разработки? Об этом и не только рассказал Сергей Босяков, Декан механико-математического факультета БГУ.
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Актуальное интервью | Сергей Босяков
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