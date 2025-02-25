"Мы - друзья Африки". Как Беларусь укрепляет связи с континентом? О текущих отношениях Беларуси с африканскими странами, особенно с Угандой, мы поговорили с Сергеем Лукашевичем, первым замминистра иностранных дел Беларуси. - Почему Беларусь рассматривает Африку как стратегического партнёра? - Какие инициативы и проекты планируются в рамках сотрудничества с Угандой? - Как Беларусь может помочь в развитии сельского хозяйства и технологий в африканских странах? - Перспективы обмена студентами и образовательных программ между Беларусью и Угандой

Актуальное интервью | Сергей Лукашевич

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