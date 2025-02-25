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Актуальное интервью | Сергей Лукашевич
25.02.2025
"Мы - друзья Африки". Как Беларусь укрепляет связи с континентом? О текущих отношениях Беларуси с африканскими странами, особенно с Угандой, мы поговорили с Сергеем Лукашевичем, первым замминистра иностранных дел Беларуси. - Почему Беларусь рассматривает Африку как стратегического партнёра? - Какие инициативы и проекты планируются в рамках сотрудничества с Угандой? - Как Беларусь может помочь в развитии сельского хозяйства и технологий в африканских странах? - Перспективы обмена студентами и образовательных программ между Беларусью и Угандой
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Актуальное интервью | Сергей Лукашевич25.02.2025
Актуальное интервью | Сергей Хоменко25.02.2025
Актуальное интервью | Александр Тихонов25.02.2025
Актуальное интервью | Татьяна Астрейко24.02.2025
Актуальное интервью | Наталья Кураш23.02.2025
Актуальное интервью | Андрей Мамыкин22.02.2025
Актуальное интервью | Александр Яковчиц22.02.2025
Актуальное интервью | Эдикас Ягелавичюс21.02.2025
Актуальное интервью | Игорь Копылов21.02.2025
Актуальное интервью | Юрий Чеботарь20.02.2025
Актуальное интервью | Светлана Шапорова19.02.2025
Актуальное интервью | Александр Егоров19.02.2025
Актуальное интервью | Александр Маркевич19.02.2025
Актуальное интервью | Абу-Бекир Шабанович Муфтий18.02.2025
Актуальное интервью | Елизавета Глушакова18.02.2025
Актуальное интервью | Родион Мирошник18.02.2025
Актуальное интервью | Андрей Богодель17.02.2025
Актуальное интервью | Андрей Алешкин17.02.2025
Актуальное интервью | Виталий Вабищевич16.02.2025
Актуальное интервью | Оливер Кемпкенс16.02.2025
Актуальное интервью | Сергей Лукашевич
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