Актуальное интервью | Сергей Медведев 11.01.2025

О спецпремии Президента деятелям культуры и искусства в "Актуальном интервью" рассказал директор Молодежного театра эстрады Сергей Медведев. - Как стать звездой: участники акции "Разам з мастацтвам" лично от артистов узнали путь к успеху - Кузница артистов: Молодежный театр эстрады ищет таланты - Как привить зрителю любовь к белорусской эстраде?