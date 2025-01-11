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Актуальное интервью | Сергей Медведев
11.01.2025
О спецпремии Президента деятелям культуры и искусства в "Актуальном интервью" рассказал директор Молодежного театра эстрады Сергей Медведев. - Как стать звездой: участники акции "Разам з мастацтвам" лично от артистов узнали путь к успеху - Кузница артистов: Молодежный театр эстрады ищет таланты - Как привить зрителю любовь к белорусской эстраде?
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