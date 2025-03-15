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Актуальное интервью | Сергей Михеев
15.03.2025
"Никому в мире, кроме как самим себе, мы не нужны" Об этом заявил Сергей Михеев, политолог, общественный деятель (Россия) - Александр Лукашенко встретился с Владимиром Путиным. Как оценивать эту встречу? - К чему привела попытка Украины играть в какую-то такую особую свою игру? - Центры ИИ и второй завод БПЛА на территории Беларуси. Какой у нас потенциал в этом направлении?
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Актуальное интервью | Сергей Михеев
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