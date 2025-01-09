Актуальное интервью | Сергей Рачков 09.01.2025

Трампизм в Европе | Беларусь председательствует в ЕАЭС | Геоэкономическая борьба О роли Беларуси в ЕАЭС в "Актуальном интервью" рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Рачков. - Выигрышная карта: сопряжение усилий ЕАЭС,ШОС и БРИКС - Развитие логистических коридоров - Гуманитарное сотрудничество: сближению людей уделяется особое внимание