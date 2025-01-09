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Актуальное интервью | Сергей Рачков
09.01.2025
Трампизм в Европе | Беларусь председательствует в ЕАЭС | Геоэкономическая борьба О роли Беларуси в ЕАЭС в "Актуальном интервью" рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Рачков. - Выигрышная карта: сопряжение усилий ЕАЭС,ШОС и БРИКС - Развитие логистических коридоров - Гуманитарное сотрудничество: сближению людей уделяется особое внимание
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Актуальное интервью | Сергей Рачков09.01.2025
Актуальное интервью | Эван Ньюман09.01.2025
Актуальное интервью | Алексей Богданов08.01.2025
Актуальное интервью | Игуменья Гавриила06.01.2025
Актуальное интервью | Ирина Гагарина06.01.2025
Актуальное интервью | Наталья Карчевская04.01.2025
Актуальное интервью | Роман Самуль03.01.2025
Актуальное интервью | Главный Дед Мороз Беларуси | Владимир Радивилов03.01.2025
Актуальное интервью | Ольга Шпилевская01.01.2025
Актуальное интервью | Александр Егоров01.01.2025
Актуальное интервью | Роман Головченко31.12.2024
Актуальное интервью | Наталья Павлюченко31.12.2024
Актуальное интервью | Вадим Елфимов30.12.2024
Актуальное интервью | Юрий Золотарев30.12.2024
Актуальное интервью | Юрий Воскресенский29.12.2024
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Актуальное интервью | Андрей Гаев26.12.2024
Актуальное интервью | Олег Рыженков25.12.2024
Актуальное интервью | Тимур Жаксылыков23.12.2024
Актуальное интервью | Дмитрий Матусевич23.12.2024