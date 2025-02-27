"Экономика Германии, которая была самой мощной в Европе и конкурентоспособной в мире, скатилась на очень незавидные для Германии позиции" Об этом рассказал Сергей Рачков Председатель постоянной комиссии Палаты Представителей Национального собрания Беларуси —Явка просто колоссальная, это отмечают и в самом Германии. На ваш взгляд, с чем это связано? —На ваш взгляд по какой причине был выражен вот такой вотум недоверия СДПГ, которую возглавлял Шольц?

Актуальное интервью | Сергей Рачков

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