Актуальное интервью | Союзная программа помощи детям - вторая жизнь для маленьких пациентов 03.12.2024

Как современные технологии, такие как 3D-моделирование и новые хирургические методы, помогают улучшить качество медицинской помощи? Об этом рассказал Сергей Виссарионов, директор НМИЦ детской травматологии и ортопедии имени Г.И. Турнера (Россия). - Какие достижения уже воплощены в жизнь, и как осуществляется сотрудничество между специалистами из России и Беларуси? - Как программы обучения для врачей способствуют широкой доступности передовых методов лечения в регионах? - Как санкционный прессинг повлиял на развитие отечественных медицинских технологий?