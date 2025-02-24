3.57 BYN
3.21 BYN
3.36 BYN
Актуальное интервью | Татьяна Астрейко
24.02.2025
Как государство поддерживает работодателей, принимающих инвалидов на работу? Про важные аспекты трудоустройства инвалидов в Беларуси рассказала Татьяна Астрейко, первый замминистра труда и соцзащиты Беларуси. - Роль трудовой деятельности в социальной адаптации инвалидов. - Какие меры поддержки предусмотрены для работодателей, принимающих инвалидов на работу? - Как будет реализовываться квотирование рабочих мест с 1 января 2025 года?
Выпуски
20 видео
Актуальное интервью | Татьяна Астрейко24.02.2025
Актуальное интервью | Наталья Кураш23.02.2025
Актуальное интервью | Андрей Мамыкин22.02.2025
Актуальное интервью | Александр Яковчиц22.02.2025
Актуальное интервью | Эдикас Ягелавичюс21.02.2025
Актуальное интервью | Игорь Копылов21.02.2025
Актуальное интервью | Юрий Чеботарь20.02.2025
Актуальное интервью | Светлана Шапорова19.02.2025
Актуальное интервью | Александр Егоров19.02.2025
Актуальное интервью | Александр Маркевич19.02.2025
Актуальное интервью | Абу-Бекир Шабанович Муфтий18.02.2025
Актуальное интервью | Елизавета Глушакова18.02.2025
Актуальное интервью | Родион Мирошник18.02.2025
Актуальное интервью | Андрей Богодель17.02.2025
Актуальное интервью | Андрей Алешкин17.02.2025
Актуальное интервью | Виталий Вабищевич16.02.2025
Актуальное интервью | Оливер Кемпкенс16.02.2025
Актуальное интервью | Григорий Абрамович16.02.2025
Актуальное интервью | Иван Полевода15.02.2025
Актуальное интервью | Сергей Кацко15.02.2025
Актуальное интервью | Татьяна Астрейко
https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9dc2c0fc-2c40-4a75-8a8b-cec1355304d0/conversions/6f9df387-cd26-4cef-99fd-fe636e90d31a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9dc2c0fc-2c40-4a75-8a8b-cec1355304d0/conversions/6f9df387-cd26-4cef-99fd-fe636e90d31a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9dc2c0fc-2c40-4a75-8a8b-cec1355304d0/conversions/6f9df387-cd26-4cef-99fd-fe636e90d31a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9dc2c0fc-2c40-4a75-8a8b-cec1355304d0/conversions/6f9df387-cd26-4cef-99fd-fe636e90d31a-xl-___webp_1920.webp 1920wnews.byКак государство поддерживает работодателей, принимающих инвалидов на работу? Про важные аспекты трудоустройства инвалидов в Беларуси рассказала Татьяна Астрейко, первый замминистра труда и соцзащиты Беларуси. - Роль трудовой деятельности в социальной адаптации инвалидов. - Какие меры поддержки предусмотрены для работодателей, принимающих инвалидов на работу? - Как будет реализовываться квотирование рабочих мест с 1 января 2025 года?