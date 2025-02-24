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Актуальное интервью | Татьяна Астрейко

24.02.2025

Как государство поддерживает работодателей, принимающих инвалидов на работу? Про важные аспекты трудоустройства инвалидов в Беларуси рассказала Татьяна Астрейко, первый замминистра труда и соцзащиты Беларуси. - Роль трудовой деятельности в социальной адаптации инвалидов. - Какие меры поддержки предусмотрены для работодателей, принимающих инвалидов на работу? - Как будет реализовываться квотирование рабочих мест с 1 января 2025 года?

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Актуальное интервью | Татьяна Астрейко

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