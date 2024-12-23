Актуальное интервью | Тимур Жаксылыков 23.12.2024

Экономика Беларуси и Казахстана: в каких направлениях развивается сотрудничество? Товарооборот между Беларусь и Казахстаном продолжает расширяться. - За 2024 год в Казахстане будет собрано 4 тыс. тракторов BELARUS - Страны также планируют совместно выпускать стройматериалы В каких ещё направлениях развивается сотрудничество Беларуси и Казахстана - смотрите в "Актуальном интервью" с чрезвычайным и полномочным послом Казахстана в Беларуси Тимуром Жаксылыковым.