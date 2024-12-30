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Актуальное интервью | Вадим Елфимов
30.12.2024
Последний волос Шольца! Почему население уже не хочет терпеть правящие элиты? Актуальное интервью - Почему такая волна недоверия народного к правящим элитам в Евросоюзе? - Украинизация западного мира. Что за этим стоит? Кризис демократии и кризис государственности? - Будущее Евросоюза: американское или британское? Об этом и не только рассказал Вадим Елфимов Завкафедрой социальной политики и идеологии Академии управления при Президенте Республики
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