Актуальное интервью | Вадим Елфимов 30.12.2024

Последний волос Шольца! Почему население уже не хочет терпеть правящие элиты? Актуальное интервью - Почему такая волна недоверия народного к правящим элитам в Евросоюзе? - Украинизация западного мира. Что за этим стоит? Кризис демократии и кризис государственности? - Будущее Евросоюза: американское или британское? Об этом и не только рассказал Вадим Елфимов Завкафедрой социальной политики и идеологии Академии управления при Президенте Республики