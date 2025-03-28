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Актуальное интервью | Валентин Семеняко

28.03.2025

Александр Лукашенко видит в Китае стратегического партнера, и это не случайно. Китай - это не только мощный рынок, но и потенциальный проводник на рынки третьих стран. В условиях санкционного давления со стороны Запада союз с Китаем становится особенно актуальным. Сотрудничество Беларуси и Китая охватывает множество областей: от экономики до науки и образования. Это партнерство позволяет обеим странам противостоять глобальным вызовам и укреплять свои позиции на международной арене. О партнерстве Беларуси и Китая в условиях глобальных вызовов в "Актуальном интервью" рассказал депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Валентин Семеняко.

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Актуальное интервью | Валентин Семеняко

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