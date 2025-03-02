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Актуальное интервью | Василий Прозоров
02.03.2025
Пропаганда и фейки: кто управляет информационной войной в Украине. Актуальное интервью Ключевые моменты информационной войны, развернувшейся в Украине с 2014 года, полны фейков и манипуляций. Как изменились методики пропаганды, и какую роль в этом играют центры информационно-психологических операций? Как граждане становятся частью этой дезинформационной борьбы? Об этом рассказал Василий Прозоров, бывший сотрудник Службы безопасности Украины. - Как фейки влияют на общественное мнение в Украине? - Что стоит за участием иностранных граждан в конфликте на стороне Украины?
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Актуальное интервью | Василий Прозоров
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