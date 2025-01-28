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Актуальное интервью | Вацлав Клюковский

28.01.2025

Как сейчас живут белорусы в Польше? Отношение поляков к выборам в Беларуси. Демократия - это когда народ выбирает, когда он уверен, что этот человек обеспечит этому народу лучшее будущее. Об этом заявил Вацлав Клюковский международный наблюдатель, член партии "Фронт единства народа" (Польша). - Насколько полякам важно, как пройдут выборы в Беларуси, кто победит и по какому пути Беларусь пойдёт дальше? - О решение Беларуси, не размещать участки для голосования в Европе? - Как сейчас в Польше живут белорусы, которые в 2020 пытались сделать мятеж?

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Актуальное интервью | Вацлав Клюковский

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