Актуальное интервью | Вацлав Клюковский

Как сейчас живут белорусы в Польше? Отношение поляков к выборам в Беларуси.
Демократия - это когда народ выбирает, когда он уверен, что этот человек обеспечит этому народу лучшее будущее.
Об этом заявил Вацлав Клюковский международный наблюдатель, член партии "Фронт единства народа" (Польша).
- Насколько полякам важно, как пройдут выборы в Беларуси, кто победит и по какому пути Беларусь пойдёт дальше?
- О решение Беларуси, не размещать участки для голосования в Европе?
- Как сейчас в Польше живут белорусы, которые в 2020 пытались сделать мятеж?